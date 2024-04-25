Большее количество света оказалось связано с лучшими когнитивными способностями

Большее количество света оказалось связано с лучшими когнитивными способностямиОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале eLife
Биологические эффекты воздействия света были хорошо описаны учёными в последние годы. Доказано, например, что лучшая освещённость стимулирует бдительность и когнитивные способности людей. Эти эффекты в первую очередь зависят от подкласса светочувствительных клеток сетчатки под названием ipRCG.
Команда учёных привлекла к участию в новом исследовании 26 здоровых молодых людей. Каждый участник должен был выполнить два слухо-когнитивных задания. Во время выполнения заданий испытуемых поочерёдно помещали в темноту или подвергали воздействию коротких периодов света при четырёх уровнях освещённости.
Оказалось, что во время выполнения обеих задач более высокий уровень света вызывал у людей увеличение активности задней части гипоталамуса. При этом нижняя и передняя области гипоталамуса были менее активны.
Также специалисты обнаружили, что более высокий уровень света действительно привёл к улучшению когнитивных функций у участников.
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