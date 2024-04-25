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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 апреля 2024, 12:00
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Большее количество света оказалось связано с лучшими когнитивными способностями

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале eLife
Результаты нового исследования показали, что воздействие более высокого уровня света может помочь людям чувствовать себя бодрее и улучшает когнитивные способности. Вероятно, свет влияет на активность гипоталамуса.
Большее количество света оказалось связано с лучшими когнитивными способностями
© Sleepopolis

Биологические эффекты воздействия света были хорошо описаны учёными в последние годы. Доказано, например, что лучшая освещённость стимулирует бдительность и когнитивные способности людей. Эти эффекты в первую очередь зависят от подкласса светочувствительных клеток сетчатки под названием ipRCG.

Команда учёных привлекла к участию в новом исследовании 26 здоровых молодых людей. Каждый участник должен был выполнить два слухо-когнитивных задания. Во время выполнения заданий испытуемых поочерёдно помещали в темноту или подвергали воздействию коротких периодов света при четырёх уровнях освещённости.

© eLife (2024). DOI: 10.7554/eLife.96576.1

Оказалось, что во время выполнения обеих задач более высокий уровень света вызывал у людей увеличение активности задней части гипоталамуса. При этом нижняя и передняя области гипоталамуса были менее активны.

Также специалисты обнаружили, что более высокий уровень света действительно привёл к улучшению когнитивных функций у участников.

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