Большее количество света оказалось связано с лучшими когнитивными способностями

Биологические эффекты воздействия света были хорошо описаны учёными в последние годы. Доказано, например, что лучшая освещённость стимулирует бдительность и когнитивные способности людей. Эти эффекты в первую очередь зависят от подкласса светочувствительных клеток сетчатки под названием ipRCG.

Команда учёных привлекла к участию в новом исследовании 26 здоровых молодых людей. Каждый участник должен был выполнить два слухо-когнитивных задания. Во время выполнения заданий испытуемых поочерёдно помещали в темноту или подвергали воздействию коротких периодов света при четырёх уровнях освещённости.