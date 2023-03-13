Большинство пользователей Apple Watch спят недостаточно каждую ночь

Данные были собраны более чем у 42 тысяч пользователей Apple Watch. Всего исследователи проанализировали более 2,9 млн ночей пользователей часов. Они обнаружили, что только 31% этих людей спят не менее семи часов в сутки — это минимум, рекомендуемый для здоровых взрослых.

Как предупреждает Американская кардиологическая ассоциация, сон менее семи часов сна может подвергнуть вас риску «сердечно-сосудистых заболеваний, снижения когнитивных функций и слабоумия, депрессии, ожирения и повышения артериального давления, уровня сахара в крови и уровня холестерина».