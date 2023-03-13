Фитнес и здоровье
14:15, 13 марта 2023
1 мин.

Большинство пользователей Apple Watch спят недостаточно каждую ночь

Менее семи часов

Используя данные Apple Heart and Movement Study, собранные Apple Watch, исследователи выяснили, что большинство людей недосыпают каждую ночь.

Большинство пользователей Apple Watch спят недостаточно каждую ночь

Фото: Unsplash

Данные были собраны более чем у 42 тысяч пользователей Apple Watch. Всего исследователи проанализировали более 2,9 млн ночей пользователей часов. Они обнаружили, что только 31% этих людей спят не менее семи часов в сутки — это минимум, рекомендуемый для здоровых взрослых.

Как предупреждает Американская кардиологическая ассоциация, сон менее семи часов сна может подвергнуть вас риску «сердечно-сосудистых заболеваний, снижения когнитивных функций и слабоумия, депрессии, ожирения и повышения артериального давления, уровня сахара в крови и уровня холестерина».

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