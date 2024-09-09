Болят кости и ломит суставы? Причина скрывается у вас во рту

Исследование, опубликованное 15 августа 2024 года в International Journal of Oral Science, посвящено молекулярным механизмам, с помощью которых патогены, в частности Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans), могут усугублять РА.

В исследовании использовалась модель мышиного артрита, вызванного коллагеновыми антителами, чтобы изучить влияние инфекции A. actinomycetemcomitans на артрит. Исследователи заметили, что заражение этой бактерией привело к увеличению отека конечностей, клеточной инфильтрации в суставах и повышению уровня воспалительного цитокина интерлейкина-1β (IL-1β). Эти симптомы РА уменьшались при приеме клодроната — химического вещества, которое уничтожает макрофаги, что говорит о значительной роли этих иммунных клеток в процессе воспаления.

Ведущие исследователи профессор Тосихико Судзуки и доктор Токудзу Окано подчеркивают, что эти результаты дают новое представление о том, как патогены пародонта усугубляют РА.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.