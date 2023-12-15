Бостонский врач по бесплодию тайно оплодотворил женщину своим семенем в больнице

Пациентка Сара Депоян обратилась за внутриматочной инсеминацией и утверждает, что Бергер заверил ее, что сперма будет получена от анонимного донора, похожего на ее мужа. Дочь Депоян, родившаяся в 1981 году, узнала, что Бергер является ее биологическим отцом, благодаря домашнему ДНК-тесту в этом году. В иске утверждается, что действия Бергера были преднамеренными, и пациентка не дала бы согласия, если бы знала об этом.

Хотя Бергер больше не практикует, его адвокаты утверждают, что претензии не имеют ни юридического, ни фактического обоснования.

Депоян надеется, что этот иск прольет свет на возможные нарушения в отношении других ничего не подозревающих пациентов.