Брезгливым не читать: учёные рассказали о содержимом общего джакузи

Пока вы расслабляетесь в тёплой воде, вы можете случайно проглотить бактерии, вирусы и грибки с тела вашего партнёра по джакузи.

Чем больше людей в ёмкости, тем выше уровень фекалий и пота, попадающих в воду. И эти телесные выделения могут использоваться бактериями в качестве питательных веществ. Проблема заключается в несоблюдении правил личной гигиены и неадекватном обслуживании системы очистки воды. Неправильно обслуживаемые общественные джакузи могут даже привести к вспышкам инфекций.