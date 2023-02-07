Брезгливым не читать: учёные рассказали о содержимом общего джакузи

Брезгливым не читать: учёные рассказали о содержимом общего джакузиВам не понравится
Авторы StudyFinds рассказали, что общие джакузи могут быть не такими чистыми, как нам кажется. Они отметили, что всё, что у нас есть на коже, попадает в тёплую воду, циркулирующую вокруг. Включая 100 мг фекалий, которые обычно находятся между ягодицами.
Фото: Pixabay
Пока вы расслабляетесь в тёплой воде, вы можете случайно проглотить бактерии, вирусы и грибки с тела вашего партнёра по джакузи.
Чем больше людей в ёмкости, тем выше уровень фекалий и пота, попадающих в воду. И эти телесные выделения могут использоваться бактериями в качестве питательных веществ. Проблема заключается в несоблюдении правил личной гигиены и неадекватном обслуживании системы очистки воды. Неправильно обслуживаемые общественные джакузи могут даже привести к вспышкам инфекций.