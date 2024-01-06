Бригадам скорой помощи предложили предоставить собственный ИИ

Исследователи разработали пять моделей искусственного интеллекта, используя реальные данные более 47 000 вызовов скорой помощи. Эти модели, анализирующие такие факторы, как жизненно важные показатели, тип травмы и демографические данные, превзошли решения человека в точности определения пациентов с тяжелыми травмами.

Для начала стало известно, что около 40% пациентов с тяжелыми травмами не были доставлены непосредственно в наиболее оснащенные больницы, а 45% некритических случаев не использовали ресурсы специализированных центров. Это говорит о том, что парамедики сталкиваются с проблемами, часто неправильно оценивая молодых пациентов и недооценивая внутренние повреждения у пожилых.

Однако прежде чем ИИ-совместимые пилоты станут стандартом для машин скорой помощи, необходимо преодолеть несколько препятствий. Технология должна легко интегрироваться в существующие рабочие процессы, обеспечивая быстрый ввод данных и четкую, действенную обратную связь с парамедиками.

Крупномасштабные клинические испытания и тщательная проверка имеют решающее значение для обеспечения безопасности пациентов и решения этических проблем.

В конечном счете, это исследование — маяк надежды на будущее, в котором искусственный интеллект расширит возможности парамедиков и спасет жизни, обеспечив каждому пациенту правильную помощь в нужное время.

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