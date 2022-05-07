Британия сообщила о редком случае заражения оспой обезьян

Национальная служба здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщила, что человек, который недавно ездил в Нигерию, прошёл лечение. Как уточнили специалисты, оспа обезьян распространяется между людьми не так легко. Поэтому общий риск для населения очень низок, пишет Reuters.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, похожая на оспу человека. Хотя первая протекает намного легче, и большинство инфицированных людей выздоравливают в течение нескольких недель, в редких случаях она может привести к летальному исходу. Оспа обезьян сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы, то есть сыпи на коже.