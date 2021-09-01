Британское правительство будет платить гражданам с лишним весом за переход на здоровый образ жизни

Для того чтобы принять участие в реализации инициативы, гражданам нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении. Оно будет контролировать употребление человеком фруктов и овощей, а также хождение пешком и состав покупок. Пользователям, которые смогут снизить потребление калорий благодаря фруктам и овощам и которые прогуливаются пешком до школы или работы, будет начисляться вознаграждение.