Брокколи, морковь и не только: названы лучшие овощи для уменьшения жира на животе

Брокколи. В этом овоще много антиоксидантов, которые снижают уровень воспаления в организме. За счёт этого легче сбросить вес. Одно исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показало: регулярное употребление тёмно-зелёных овощей (в том числе брокколи, кале, шпината) уменьшает количество висцерального жира у молодых латиноамериканцев с избыточным весом.

Морковь. Она содержит много лютеина. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами и потенциально связано с жировой тканью в нижней части живота. Кроме того, по словам Тристы Бест, жевание сырой моркови помогает метаболизму.

Латук. Он богат лютеином. Это соединение — часть группы веществ, называемых каротиноидами. В ходе одного исследования с участием японских мужчин, страдающих ожирением, выяснилось, что увеличение потребления овощей, которые содержат много каротиноидов, уменьшает количество висцерального жира.

Оранжевый и жёлтый болгарский перец. Это тоже овощи, в которых содержится большое количество лютеина. Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало: в сочетании с низкокалорийной диетой добавление лютеина имело положительный эффект. У тех, кто получал это вещество, наблюдалось уменьшение окружности талии, уровня висцерального жира, веса тела и количества жира в организме, а также более низкие уровни вредного холестерина.