Брокколи, морковь и не только: названы лучшие овощи для уменьшения жира на животе

Брокколи, морковь и не только: названы лучшие овощи для уменьшения жира на животеДобавьте их в свой рацион
Брокколи. В этом овоще много антиоксидантов, которые снижают уровень воспаления в организме. За счёт этого легче сбросить вес. Одно исследование, опубликованное в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показало: регулярное употребление тёмно-зелёных овощей (в том числе брокколи, кале, шпината) уменьшает количество висцерального жира у молодых латиноамериканцев с избыточным весом.
Морковь. Она содержит много лютеина. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами и потенциально связано с жировой тканью в нижней части живота. Кроме того, по словам Тристы Бест, жевание сырой моркови помогает метаболизму.
Латук. Он богат лютеином. Это соединение — часть группы веществ, называемых каротиноидами. В ходе одного исследования с участием японских мужчин, страдающих ожирением, выяснилось, что увеличение потребления овощей, которые содержат много каротиноидов, уменьшает количество висцерального жира.
Оранжевый и жёлтый болгарский перец. Это тоже овощи, в которых содержится большое количество лютеина. Исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало: в сочетании с низкокалорийной диетой добавление лютеина имело положительный эффект. У тех, кто получал это вещество, наблюдалось уменьшение окружности талии, уровня висцерального жира, веса тела и количества жира в организме, а также более низкие уровни вредного холестерина.
Свёкла. В этом овоще много клетчатки: около 3,8 г на чашку. Известно, что употребление этого вещества при каждом приёме пищи или перекусе помогает предотвратить вздутие живота, уменьшить аппетит и усилить чувство сытости. Также клетчатка улучшает здоровье кишечного микробиома.
Кале. Вместе с ней вы получите витамины A, K, C и B6, марганец, медь и калий. При этом в 100 г такой капусты содержатся всего 43 ккал.
Шпинат. Он содержит клетчатку, полезную для пищеварения, много витамина К, который способствует иногда похудению.
Красный болгарский перец. Этот овощ низкокалориен, богат питательными веществами, даёт чувство сытости после еды. Это может предотвратить переедание в течение дня.
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