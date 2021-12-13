Фитнес и здоровье
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Брюссельская капуста снизила риск возникновения деменции

Об этом сообщает Daily Express
Для предотвращения риска возникновении деменции в будущем важно обратить внимание на питание. Такой овощ, как брюссельская капуста, по словам специалистов, положительно влияет на когнитивные способности.
Брюссельская капуста снизила риск возникновения деменции

Учёные из Колумбийского университета выяснили, что некоторые продукты помогают предотвратить деменцию. К ним, например, относится и брюссельская капуста.

Кроме того, в целом крестоцветные овощи (в том числе уже упомянутая брюссельская капуста) благодаря высокому содержанию витаминов группы В и каротиноидов защищают от деменции. К подобным продуктам также относятся брокколи, цветная капуста, обычная капуста.

Брюссельская капуста снизила риск возникновения деменции

Кроме того, Healthcareassociates.com подчёркивает, что крестоцветные овощи способны снижать уровень гомоцистеина. Это особая аминокислота, которая способствует ухудшению когнитивных функций, атрофии мозга, развитию деменции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Daily Express
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