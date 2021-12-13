Брюссельская капуста снизила риск возникновения деменции

Учёные из Колумбийского университета выяснили, что некоторые продукты помогают предотвратить деменцию. К ним, например, относится и брюссельская капуста.

Кроме того, в целом крестоцветные овощи (в том числе уже упомянутая брюссельская капуста) благодаря высокому содержанию витаминов группы В и каротиноидов защищают от деменции. К подобным продуктам также относятся брокколи, цветная капуста, обычная капуста.