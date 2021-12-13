Брюссельская капуста снизила риск возникновения деменции

Брюссельская капуста снизила риск возникновения деменцииОб этом сообщает Daily Express
Учёные из Колумбийского университета выяснили, что некоторые продукты помогают предотвратить деменцию. К ним, например, относится и брюссельская капуста.
Кроме того, в целом крестоцветные овощи (в том числе уже упомянутая брюссельская капуста) благодаря высокому содержанию витаминов группы В и каротиноидов защищают от деменции. К подобным продуктам также относятся брокколи, цветная капуста, обычная капуста.
Кроме того, Healthcareassociates.com подчёркивает, что крестоцветные овощи способны снижать уровень гомоцистеина. Это особая аминокислота, которая способствует ухудшению когнитивных функций, атрофии мозга, развитию деменции.
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