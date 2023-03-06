Фитнес и здоровье
20:55, 06 марта 2023
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Будьте начеку: назван нетипичный симптом инсульта

Этот недуг может быть очень опасным

Обычно инсульт диагностируют у человека слишком поздно. Связано это с тем, что многие не обращают внимание на очевидные и не очень признаки. Врачи напомнили об одном необычном признаке, который тоже может указывать на инсульт.

Будьте начеку: назван нетипичный симптом инсульта

Фото: Premier Health

Инсульт считается опасным для жизни состоянием, поэтому он требует немедленного медицинского вмешательства. Самым распространённым видом инсульта является ишемический. Спасти жизнь человека может в этом случае внимание к его состоянию.

Среди характерных симптомов инсульта выделяют провисание либо искривление одной стороны лица, провисание у человека уголка рта, нарушение мимики (чаще всего с одой стороны), онемение одной руки, нарушения речи, невозможность поднять и удержать руки в воздухе.

Будьте начеку: назван нетипичный симптом инсульта

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Что касается необычных признаков инсульта, то это внезапная тошнота и рвота. Часто на эти симптомы совсем не обращают внимание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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