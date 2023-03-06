Будьте начеку: назван нетипичный симптом инсульта

Инсульт считается опасным для жизни состоянием, поэтому он требует немедленного медицинского вмешательства. Самым распространённым видом инсульта является ишемический. Спасти жизнь человека может в этом случае внимание к его состоянию.

Среди характерных симптомов инсульта выделяют провисание либо искривление одной стороны лица, провисание у человека уголка рта, нарушение мимики (чаще всего с одой стороны), онемение одной руки, нарушения речи, невозможность поднять и удержать руки в воздухе.