Будьте осторожны: грипп в несколько раз повышает риск сердечного приступа

Будьте осторожны: грипп в несколько раз повышает риск сердечного приступаОсобенно опасно это через неделю после начала болезни
Из-за вируса гриппа кровь может стать очень вязкой. А это может привести к образованию тромбов, вызывающих сердечный приступ.
Фото: Healthline
Учёные обнаружили, что даже просто заражение гриппом может повысить ваши шансы столкнуться с сердечным приступом. Особенно опасным состояние считается спустя неделю после постановки диагноза гриппа.
Согласно результатам нового исследования, пациенты с гриппом через неделю после заражения вирусом в шесть раз чаще страдают от сердечного приступа. К такому выводу команда учёных пришла, проанализировав данные более 26 тысяч пациентов из Нидерландов.
Уже давно известно, что из-за гриппа возникает воспаление и повышается вязкость крови. Также эта болезнь может способствовать образованию тромбов. Обычно во время сердечного приступа приток крови к сердцу блокируется именно из-за такого тромба.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.