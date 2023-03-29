Будьте осторожны: грипп в несколько раз повышает риск сердечного приступа

Учёные обнаружили, что даже просто заражение гриппом может повысить ваши шансы столкнуться с сердечным приступом. Особенно опасным состояние считается спустя неделю после постановки диагноза гриппа.

Согласно результатам нового исследования, пациенты с гриппом через неделю после заражения вирусом в шесть раз чаще страдают от сердечного приступа. К такому выводу команда учёных пришла, проанализировав данные более 26 тысяч пациентов из Нидерландов.