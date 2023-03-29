Фитнес и здоровье
13:08, 29 марта 2023
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Будьте осторожны: грипп в несколько раз повышает риск сердечного приступа

Особенно опасно это через неделю после начала болезни

Из-за вируса гриппа кровь может стать очень вязкой. А это может привести к образованию тромбов, вызывающих сердечный приступ.

Будьте осторожны: грипп в несколько раз повышает риск сердечного приступа

Фото: Healthline

Учёные обнаружили, что даже просто заражение гриппом может повысить ваши шансы столкнуться с сердечным приступом. Особенно опасным состояние считается спустя неделю после постановки диагноза гриппа.

Согласно результатам нового исследования, пациенты с гриппом через неделю после заражения вирусом в шесть раз чаще страдают от сердечного приступа. К такому выводу команда учёных пришла, проанализировав данные более 26 тысяч пациентов из Нидерландов.

Будьте осторожны: грипп в несколько раз повышает риск сердечного приступа

World Health Organization

Уже давно известно, что из-за гриппа возникает воспаление и повышается вязкость крови. Также эта болезнь может способствовать образованию тромбов. Обычно во время сердечного приступа приток крови к сердцу блокируется именно из-за такого тромба.

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