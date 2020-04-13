Будущие часы Apple смогут предсказывать панические атаки

Как пишут источники, Apple работает над тем, чтобы сделать «умные» часы и приложение Health полным набором средств для поддержания физического и психического здоровья. Пока Watch имеют датчик ЭКГ, который покрывает только «физическую сторону вопроса». Ожидается, что новый сенсор сможет отслеживать параметры, связанные с ментальным здоровьем.

В частности, Apple Watch Series 6 смогут отслеживать уровень кислорода в крови. Эту информацию можно будет использовать для выявления стресса или тревоги. Кроме того, «умные» часы научат автоматически определять паническую атаку. Правда, эта функция может «прийти» не раньше, чем через два года. Вообще цель Apple — научиться предсказывать панические атаки, заранее предупредить пользователя и предложить ряд мер для помощи.