Будущие наушники Apple смогут следить за здоровьем владельца

Куо считает, что спрос на умные часы Apple Watch в 2022 году будет хорошим, так как устройство предложит новые функции для здоровья. В частности, часы смогут служить в качестве термометра.

Также аналитик предсказал, что будущие AirPods смогут предложить множество функций, связанных с отслеживанием показателей здоровья. Подробностей об этом Куо, к сожалению, не сообщил. В мае 2020 года другие источники писали, что беспроводные наушники смогут мониторить частоту сердечных сокращений, считать шаги и др.

В любом случае, эти устройства мы увидим только через год. А пока готовится к презентации 14 сентября.