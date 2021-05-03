Будущие умные часы Apple будут измерять сахар в крови

Это стало ясно благодаря заявке в SEC. Apple намерена добавить глюкометр в Apple Watch 2022 года.

Эта функция пригодится пользователям, которым необходимо измерять уровень сахара в крови перед каждой инъекцией инсулина. Сейчас в основном используются тесты, для которых нужно немного крови. Вероятно, часы Apple обойдутся без забора крови для определения уровня сахара. Источники считают, что встроенный глюкометр может хорошо повлиять на продажи устройства.

Сообщается также, что Apple стала крупнейшим клиентом компании Rockley Photonics, разработавшей сенсоры, которые могут определять сахар в крови. Они используют инфракрасный свет.