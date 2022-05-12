Были неправы: врачи пересмотрели некоторые методы лечения болей

Первый признак того, что происходит что-то необычное, появился, когда исследователи увидели широкую активность в генах, связанных с иммунитетом, у пациентов, которые быстро восстанавливались после острой боли в спине. Эти же гены были практически бездейственны у пациентов, которые испытывали более длительную хроническую боль. По сути, создавалось впечатление, что люди, менее склонные к хронической боли, демонстрировали повышенную воспалительную реакцию, когда страдали от острой боли.

Это было неожиданно, поскольку противовоспалительные препараты регулярно используются для лечения боли в пояснице, и многолетние данные свидетельствуют о том, что они действительно помогают уменьшить боль. Но этот первый результат позволил предположить, что подавление ранней воспалительной реакции на боль может привести к увеличению риска развития хронической боли.

Поэтому исследователи перешли к серии экспериментов на мышах, чтобы проверить, так ли это на самом деле. Более конкретно исследователи сосредоточились на иммунных клетках, называемых нейтрофилами. Они обнаружили, что прямое блокирование активности этих клеток приводило к тому, что болевые реакции в опытах на животных длились в 10 раз дольше, чем в обычных контрольных группах.

Исследователи понимают, что их результаты, скорее всего, вызовут споры, поскольку лечение острой боли противовоспалительными препаратами является стандартной практикой на протяжении десятилетий.

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