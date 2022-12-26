Быстро наедаетесь? Это может указывать на рак

По словам доктора Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy, быстрое чувство сытости после еды может свидетельствовать о раке. В частности, о раке яичников. Связано это с тем, что в данном случае часто происходит накопление жидкости в брюшной полости, то есть возникает асцит.

По мере того как эта жидкость скапливается, она начинает давить на внутренние органы, в том числе на желудок. Поэтому желудок не способен растягиваться так, как обычно, после приёма пищи.