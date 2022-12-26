Фитнес и здоровье
20:38, 26 декабря 2022
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Быстро наедаетесь? Это может указывать на рак

Проверьте себя

Если вы очень быстро наедаетесь и часто не можете похвастаться хорошим аппетитом, то стоит насторожиться. По словам врача, это может быть признаком рака.

Быстро наедаетесь? Это может указывать на рак

Фото: Sydney Gut Clinic

По словам доктора Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy, быстрое чувство сытости после еды может свидетельствовать о раке. В частности, о раке яичников. Связано это с тем, что в данном случае часто происходит накопление жидкости в брюшной полости, то есть возникает асцит.

По мере того как эта жидкость скапливается, она начинает давить на внутренние органы, в том числе на желудок. Поэтому желудок не способен растягиваться так, как обычно, после приёма пищи.

Быстро наедаетесь? Это может указывать на рак

Из других признаков рака яичников эксперты называют следующие. Это вздутие живота, боль в животе, частое мочеиспускание. Помимо этого, вы можете столкнуться с повышенным газообразованием или с отрыжкой, с аномальным вагинальным кровотечением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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