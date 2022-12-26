Быстро наедаетесь? Это может указывать на рак

Быстро наедаетесь? Это может указывать на ракПроверьте себя
Если вы очень быстро наедаетесь и часто не можете похвастаться хорошим аппетитом, то стоит насторожиться. По словам врача, это может быть признаком рака.
Фото: Sydney Gut Clinic
По словам доктора Деборы Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy, быстрое чувство сытости после еды может свидетельствовать о раке. В частности, о раке яичников. Связано это с тем, что в данном случае часто происходит накопление жидкости в брюшной полости, то есть возникает асцит.
По мере того как эта жидкость скапливается, она начинает давить на внутренние органы, в том числе на желудок. Поэтому желудок не способен растягиваться так, как обычно, после приёма пищи.
Из других признаков рака яичников эксперты называют следующие. Это вздутие живота, боль в животе, частое мочеиспускание. Помимо этого, вы можете столкнуться с повышенным газообразованием или с отрыжкой, с аномальным вагинальным кровотечением.
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