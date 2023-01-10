Фитнес и здоровье
19:50, 10 января 2023
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Бывает ли у маленьких детей кариес

И как это можно предотвратить

На самом деле кариес у детей - это одно из самых распространённых хронических заболеваний в США. Но есть способы этого избежать.

Бывает ли у маленьких детей кариес

Фото: JCDA

Начать разрушаться могут начать даже самые маленькие зубы. Поэтому кариес может затронуть любого ребёнка.

Указывать на кариес могут белые пятна на зубах, а также пятна коричневого или чёрного цвета. Кроме того, если вы видите за зубах ямки, то это тоже признак того, что зуб разрушается.

Бывает ли у маленьких детей кариес

В водопроводной воде содержится фтор. А он считается средством профилактики кариеса.

А как только у ребёнка появится первый зуб, нужно начинать его чистить пастой с фтором.

Чтобы избежать появления кариеса, не укладывайте ребёнка спать с бутылочкой. Но если всё-таки решили дать ему бутылку, то наполняйте её только водой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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