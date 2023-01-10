Бывает ли у маленьких детей кариес

В водопроводной воде содержится фтор. А он считается средством профилактики кариеса.

А как только у ребёнка появится первый зуб, нужно начинать его чистить пастой с фтором.

Чтобы избежать появления кариеса, не укладывайте ребёнка спать с бутылочкой. Но если всё-таки решили дать ему бутылку, то наполняйте её только водой.

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