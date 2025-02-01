Специальное издание сохранило все функции стандартной модели GMA-S110, такие как ударопрочность, 200-метровая водонепроницаемость, пять будильников на день и секундомер. Это также смесь цифровых и аналоговых часов с 29 часовыми поясами и светодиодной подсветкой.

Цена неизвестна, выйдут в феврале.

G-Shock — это марка ударопрочных и водонепроницаемых часов, производимых японской компанией Casio. Они были разработаны в 1983 году инженером Кикуо Ибэ. Первые часы G-Shock, модель DW-5000C, были созданы с целью выдерживать сильные удары и падения. Их конструкция включает в себя 10 слоев защиты, что позволяет им выдерживать падения с высоты до 10 метров и обеспечивать водонепроницаемость до 10 атмосфер.

С тех пор Casio постоянно улучшала G-Shock, добавляя новые функции и технологии