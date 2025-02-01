Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 февраля 2025, 03:45
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Casio создала часы G-Shock для настоящих мужчин — в стиле Барби

В коллекции 2025 года
Возможно, фильм о Барби уже в прошлом, но сотрудничества компаний продолжается, и последняя новинка — часы G-Shock на тему Барби. Модель GMA-S110BE, входящая в коллекцию 2025, ярко-розовая и смелая, с трехмерным дизайном на циферблате. Он включает в себя логотип Barbie и индикатор в форме сердца. Розовый ремешок часов также украшен логотипом, а на задней крышке изображен силуэт Барби в профиль.
Casio создала часы G-Shock для настоящих мужчин — в стиле Барби

© Casio

Специальное издание сохранило все функции стандартной модели GMA-S110, такие как ударопрочность, 200-метровая водонепроницаемость, пять будильников на день и секундомер. Это также смесь цифровых и аналоговых часов с 29 часовыми поясами и светодиодной подсветкой.

Цена неизвестна, выйдут в феврале.

G-Shock — это марка ударопрочных и водонепроницаемых часов, производимых японской компанией Casio. Они были разработаны в 1983 году инженером Кикуо Ибэ. Первые часы G-Shock, модель DW-5000C, были созданы с целью выдерживать сильные удары и падения. Их конструкция включает в себя 10 слоев защиты, что позволяет им выдерживать падения с высоты до 10 метров и обеспечивать водонепроницаемость до 10 атмосфер.

С тех пор Casio постоянно улучшала G-Shock, добавляя новые функции и технологии

Источник:Casio
Автор:Максим Многословный
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