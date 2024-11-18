Casio выпустила часы, но которые нужно надевать на палец

Кольцо-часы оснащено ретро-дисплеем, отображающим часы, минуты и секунды. Дополнительные функции включают секундомер, отображение времени в двух часовых зонах, календарь и даже будильник. Дисплей также оснащен подсветкой для удобства использования. Устройство работает от одной заменяемой батареи, обеспечивающей до двух лет автономной работы, и имеет водозащиту.