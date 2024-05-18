Цены на препараты для похудения могут «разорить» систему здравоохранения США

Новый доклад Сената США предупреждает, что астрономическая стоимость этих лекарств может привести к непосильным расходам на здравоохранение. Если половина взрослых американцев, страдающих ожирением, начнет использовать эти препараты, общие расходы достигнут примерно 411 миллиардов долларов в год, превысив 406 миллиардов долларов, потраченных на все рецептурные лекарства в 2022 году.

Это экономическое бремя сильно повлияет как на рынки коммерческого страхования, так и на программы, финансируемые налогоплательщиками, отмечают эксперты.

По прогнозам, к 2031 году расходы на рецептурные препараты в США превысят 1 триллион долларов в год, что будет обусловлено спросом на препараты для снижения веса. Эта цифра резко контрастирует с базовым прогнозом, согласно которому без этих препаратов расходы составят чуть менее 600 миллиардов долларов.