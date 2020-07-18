Частичный отказ от пищи животного происхождения связали с продлением жизни

Учёные на протяжении 16 лет анализировали данные 179 068 женщин и 237 036 мужчин в возрасте от 50 лет до 71 года. Эти люди проживали как в городе, так и в сельской местности. Учёных интересовала диета участников и здоровье. Результаты анализа показали тенденцию роста продолжительности жизни среди пожилых людей, которые отдавали предпочтение пище с протеинами растительного происхождения.

Смертность среди таких людей оказалась на 5% ниже, чем среди тех, кто не сокращал в рационе долю мясных продуктов. В частности, учёные увидели, что у сторонников растительной диеты уменьшается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний: на 11% у мужчин и на 12% у женщин.

В целом, учёные пришли к выводу, что пожилым людям стоит заменять животные белки на протеины растительного происхождения.