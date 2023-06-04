Часто ходите в туалет? Вот какие семь болезней у вас могут быть

Врач Раджа Мохан предупредил, что изменения в частоте мочеиспускания могут говорить о проблемах со здоровьем. Так, у вас могут быть следующие болезни.

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Она может привести к частому и болезненному мочеиспусканию. Также человек может столкнуться с жжением во время мочеиспускания, а его моча может стать мутной.

Диабет. Из-за высокого уровня сахара в крови вы можете чаще ходить в туалет. Это связано с тем, что тело таким образом пытается избавиться от слишком большого количества глюкозы. Среди других общих симптомов сахарного диабета выделяют сильную жажду, чувство сильной усталости, потерю веса и снижение мышечной массы, зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы, затуманенное зрение.

Проблемы с простатой. С этим сталкиваются мужчины. У них может быть увеличенная простата или инфекция предстательной железы.