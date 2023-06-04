Часто ходите в туалет? Вот какие семь болезней у вас могут быть

Часто ходите в туалет? Вот какие семь болезней у вас могут бытьИх перечислил врач
Вы заметили, что бегаете в туалет чаще, чем раньше? По словам доктора Раджи Мохана из Rainbow Labs, это может указывать на ряд опасных для здоровья состояний.
Врач Раджа Мохан предупредил, что изменения в частоте мочеиспускания могут говорить о проблемах со здоровьем. Так, у вас могут быть следующие болезни.
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП). Она может привести к частому и болезненному мочеиспусканию. Также человек может столкнуться с жжением во время мочеиспускания, а его моча может стать мутной.
Диабет. Из-за высокого уровня сахара в крови вы можете чаще ходить в туалет. Это связано с тем, что тело таким образом пытается избавиться от слишком большого количества глюкозы. Среди других общих симптомов сахарного диабета выделяют сильную жажду, чувство сильной усталости, потерю веса и снижение мышечной массы, зуд вокруг полового члена или влагалища или частые приступы молочницы, затуманенное зрение.
Проблемы с простатой. С этим сталкиваются мужчины. У них может быть увеличенная простата или инфекция предстательной железы.
Интерстициальный цистит. Это хроническое заболевание мочевого пузыря. Оно может привести к частому и болезненному мочеиспусканию, к боли в области таза и нижней части живота.
Рак мочевого пузыря. Хоть и редко, но частое мочеиспускание может указывать на рак. Из других признаков онкологии выделяют внезапные позывы к мочеиспусканию, ощущение жжения при мочеиспускании.
Гиперактивность мочевого пузыря. В этом случае человек может внезапно резко захотеть в туалет. Сопровождается это часто подтеканием мочи или недержанием.
Беспокойство или стресс. Из-за сильного стресса или беспокойства может увеличиться выработка мочи.
Кроме того, чаще ходить в туалет вы можете из-за беременности, приёма определённых лекарств (диуретиков, некоторых антидепрессантов) или чрезмерного потребления жидкости.
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