Часто стрессуете? От этого страдает память, и вот почему

В экспериментах мыши, подвергшиеся стрессу, не смогли различить стрессовые и нейтральные звуки, реагируя на оба одинаково. Применение метирапона, препарата, блокирующего синтез глюкокортикоидов, восстановило точность памяти, что открывает перспективы для терапии людей.

Таргетная манипуляция рецепторами эндоканнабиноидов в конкретных зонах мозга подтвердила результаты.

Если взять за основу эти исследования, то удастся изменить подходы к лечению ПТСР.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.