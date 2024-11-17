Часто стрессуете? От этого страдает память, и вот почему

Опубликовано 17 ноября 2024, 03:001 мин.
Часто стрессуете? От этого страдает память, и вот почемуИсследования помогут людям
Стресс снизил конкретику памяти мышей. Новое исследование, опубликованное в Cell, показало, что острый стресс нарушает специфичность памяти у мышей, приводя к формированию обобщённых воспоминаний, которые кодируются более крупными нейронными сетями. Ученые из SickKids и Университета Торонто под руководством Шины Джосслин и Мэтью Хилла продемонстрировали, что стресс повышает уровень кортикостерона, который вызывает выделение эндоканнабиноидов в миндалине, мешая работе интернейронов, отвечающих за точность памяти.
В экспериментах мыши, подвергшиеся стрессу, не смогли различить стрессовые и нейтральные звуки, реагируя на оба одинаково. Применение метирапона, препарата, блокирующего синтез глюкокортикоидов, восстановило точность памяти, что открывает перспективы для терапии людей.
Таргетная манипуляция рецепторами эндоканнабиноидов в конкретных зонах мозга подтвердила результаты.
Если взять за основу эти исследования, то удастся изменить подходы к лечению ПТСР.
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