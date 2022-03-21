Часы Apple 5-летней давности перестанут «тянуть» новые версии системы

Куо сообщил, что срок службы Apple Watch Series 3 заканчивается в том числе потому, что их вычислительная мощность не сможет удовлетворить требования новой версии watchOS.

Apple Watch Series 3 были выпущены в сентябре 2017 года. Это старейшее устройство, поддерживающее последнюю версию watchOS 8. Однако чип S3 в этих часах значительно отстаёт от процессора S5 в Apple Watch SE и S7 в Apple Watch Series 7 с точки зрения производительности. Проблемы с этим уже всплывали ранее. Так, после обновления и watchOS 7.5 пользователям Apple Watch Series 3 приходилось отвязывать и повторно связывать устройство с iPhone во время апдейта, поскольку у часов было недостаточно внутренней памяти.