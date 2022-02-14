Часы Apple обнаружили симптомы болезни за месяцы до постановки диагноза

Студентка сестринского отделения записала ролик в TikTok, чтобы рассказать о своём опыте. Она пояснила, что Apple Watch обнаружили ухудшение её здоровья, но, к сожалению, у девушки не были включены уведомления об этом. Она обратилась к врачу только через несколько месяцев, когда симптомы ухудшились.

Девушка отметила, что если бы у неё были включены уведомления Apple Watch, ей могли бы поставить диагноз раньше. Похоже, что носимое устройство обнаружило симптомы заболевания щитовидной железы, в частности изменение частоты сердечных сокращений. Девушка подчеркнула, что Apple Watch — это не медицинский аксессуар, но они могут оказаться полезными в подобных ситуациях.