Часы Apple обнаружили симптомы болезни за месяцы до постановки диагноза

Фитнес и здоровье
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Часы Apple обнаружили симптомы болезни за месяцы до постановки диагнозаОни могут быть полезны
Пользовательница TikTok рассказала, что её часы Apple Watch обнаружили изменения в состоянии здоровья ещё до того, как девушке поставили диагноз.
Студентка сестринского отделения записала ролик в TikTok, чтобы рассказать о своём опыте. Она пояснила, что Apple Watch обнаружили ухудшение её здоровья, но, к сожалению, у девушки не были включены уведомления об этом. Она обратилась к врачу только через несколько месяцев, когда симптомы ухудшились.
Девушка отметила, что если бы у неё были включены уведомления Apple Watch, ей могли бы поставить диагноз раньше. Похоже, что носимое устройство обнаружило симптомы заболевания щитовидной железы, в частности изменение частоты сердечных сокращений. Девушка подчеркнула, что Apple Watch — это не медицинский аксессуар, но они могут оказаться полезными в подобных ситуациях.
Источник: Phonearena