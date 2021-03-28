Часы Apple оказались способны измерить слабость пациента

Слабость определяется по шестиминутному тесту по ходьбе. Он используется повсеместно для оценки функциональной мобильности и переносимости физических упражнений пациентом. Более высокий показатель указывает на «более здоровую сердечную, дыхательную, кровеносную и нервно-мышечную функцию».

В исследовании Стэнфордского университета, которое, к слову, спонсировала сама Apple, участвовали 110 ветеранов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также авторы работы применяли iPhone 7 и Apple Watch Series 3. Пациенты проводили регулярные шестиминутные тесты. Эти показатели затем сравнивались с теми, что были получены в клинике.

Исследование показало, что Apple Watch могут оценить слабость человека с чувствительностью до 90% в клинических условиях. В домашних условиях чувствительность снизилась до 83%.