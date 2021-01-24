Часы Apple помогли найти похищенную женщину

Полицию вызвала маленькая девочка. Она рассказала, что её маму похитили. Женщина была вне квартиры и ругалась с кем-то, затем её дочь услышала крик. После этого мать пропала.

Через 10-15 минут женщина позвонила дочери через часы и рассказала, что её похитили. Внезапно звонок прервался. Однако соединения хватило полицейским, чтобы отследить местоположение жертвы. Когда полиция приехала на место, она обнаружила женщину в автомобиле на парковке. Её похититель сбежал, но его личность известна. Сообщается, что во время похищения он был пьян.