Часы Apple с watchOS 26 стали лучше следить за здоровьем пользователей

Если устройство заметит признаки высокого давления, оно мягко напомнит проверить здоровье у врача. Это важно, ведь гипертония часто проходит без симптомов.

Сон тоже стал проще для понимания. Вместо сложных графиков вы получите оценку сна по шкале от 1 до 100. Чем выше балл — тем лучше вы отдохнули. Часы учитывают продолжительность сна, время засыпания и пробуждения.

Есть намеки, что в будущем появятся функции для отслеживания сахара в крови и даже психического состояния.