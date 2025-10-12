Часы Apple с watchOS 26 стали лучше следить за здоровьем пользователей

Опубликовано 12 октября 2025, 09:001 мин.
Часы Apple с watchOS 26 стали лучше следить за здоровьем пользователейПочти “терапевт”
Apple выпустила обновление для своих часов — watchOS 26. Главные новинки — предупреждения о повышенном давлении и новый способ оценки сна. Apple Watch будут незаметно отслеживать, как ваши сосуды реагируют на сердечный ритм в течение месяца.
© Apple
Если устройство заметит признаки высокого давления, оно мягко напомнит проверить здоровье у врача. Это важно, ведь гипертония часто проходит без симптомов.
Сон тоже стал проще для понимания. Вместо сложных графиков вы получите оценку сна по шкале от 1 до 100. Чем выше балл — тем лучше вы отдохнули. Часы учитывают продолжительность сна, время засыпания и пробуждения.
Есть намеки, что в будущем появятся функции для отслеживания сахара в крови и даже психического состояния.