Часы Apple спасли потерявшего сознание человека

Как пишет издание 9to5mac, ссылаясь на Департамент полиции Чандлера в США, Apple Watch успешно позвонили на 911 и предоставили экстренной службе довольно точные данные о местоположении потерявшего сознание человека. Благодаря этому специалисты смогли срочно выехать на помощь пострадавшему.

Отмечается, что экстренная служба получила звонок от механического голоса, который передал всю информацию.

Это не первый раз, когда «умные» часы Apple спасают жизнь своим владельцам. Недавно Apple Watch смогли обнаружить проблемы с сердцем, которые больничное оборудование не зафиксировало. Благодаря этому удалось вылечить 80-летнюю женщину.