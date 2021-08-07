Часы Apple спасли потерявшего сознание в туалете мужчину

В прошлом месяце 25-летний сотрудник Peloton Брэндон Шнайдер (Brandon Schneider) попал в больницу после того, как страдал от сильной боли в животе в течение нескольких дней. В один из дней парень пошёл в туалет в больнице и потерял там сознание.

«Я помню, как мыл руки и думал про себя, что-то должно произойти», — рассказал Шнайдер. К счастью, часы зарегистрировали падение и предупредили об этом отца мужчины, который находился рядом.

Компьютерная томография показала, что мужчина получил травму черепа, а также опасные для жизни гематомы. Ему была сделана экстренная операция.

Напомним, функция обнаружения падения была впервые добавлена в Apple Watch Series 4. Если человек упал и не отвечает часам в течение 45 секунд, они отправляют сообщение избранному контакту и вызывают экстренные службы.