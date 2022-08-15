Часы Apple спасли жизнь диабетику

Мужчина поведал, что него диабет первого типа, он постоянно носит глюкометр, который измеряет уровень сахара в крови. Если уровень сахара в крови станет опасно низким, Джастин может потерять сознание или впасть в диабетическую кому.

Глюкометр подключён к часам и отправляет уведомления, если уровень сахара начинает падать. Эта функция и спасла мужчине жизнь несколько месяцев назад. Он проснулся от предупреждения об опасно низком уровне на Apple Watch. Джастин срочно побежал к холодильнику, чтобы выпить немного апельсинового сока. Если бы он это не сделал, всё могло закончиться плохо.

Ранее сообщалось, что Apple может работать над встроенным в часы глюкометром. Это облегчило бы жизнь многим людям в мире.