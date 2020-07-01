Часы Apple спасли жизнь врачу

Об истории 66-летнего доктора Дональда В. Мильна (Donald W Milne) рассказало издание 9to5mac. Врач сообщил, что у него есть Apple Watch первого поколения. Они могут мониторить сердечный ритм. Доктор Мильн часто использовал свои часы.

Несколько месяцев назад врач упражнялся на тренажёре и почувствовал непривычную одышку. Тогда он на всякий случай использовал ЭКГ-функцию на Apple Watch. На электрокардиограмме доктор увидел аномалии. До этого инцидента у мужчины никогда не было проблем с сердцем.

Мильн обратился в больницу, и в итоге у него обнаружили диффузное поражение коронарных артерий. Теперь мужчине предстоит шунтирование и замена клапана аорты. Мильн отметил, что раннее обнаружение болезни с помощью Apple Watch спасло ему жизнь.