Фитнес и здоровье
Вчера 20:48
Часы Apple спасли жизнь врачу
Функция ЭКГ
Официально функция ЭКГ в Apple Watch может определять только мерцательную аритмию, но недавний случай показал, что инструмент способен увидеть признаки и более серьёзных заболеваний. Благодаря этому часы Apple спасли жизнь врачу.
Об истории 66-летнего доктора Дональда В. Мильна (Donald W Milne) рассказало издание 9to5mac. Врач сообщил, что у него есть Apple Watch первого поколения. Они могут мониторить сердечный ритм. Доктор Мильн часто использовал свои часы.
Несколько месяцев назад врач упражнялся на тренажёре и почувствовал непривычную одышку. Тогда он на всякий случай использовал ЭКГ-функцию на Apple Watch. На электрокардиограмме доктор увидел аномалии. До этого инцидента у мужчины никогда не было проблем с сердцем.
Мильн обратился в больницу, и в итоге у него обнаружили диффузное поражение коронарных артерий. Теперь мужчине предстоит шунтирование и замена клапана аорты. Мильн отметил, что раннее обнаружение болезни с помощью Apple Watch спасло ему жизнь.