Часы Galaxy Watch 6 научились предупреждать о приближении обморока

Речь идёт о состоянии, которое врачи называют вазовагальным обмороком. Оно случается, когда от стресса резко падают пульс и давление — и человек теряет сознание.

В исследовании участвовали 132 пациента с подозрением на такие обмороки. На их руках были часы Galaxy Watch 6 со специальным датчиком, который измеряет пульс. Искусственный интеллект анализировал изменения сердечного ритма.

Результат: часы предсказывали обморок за 5 минут с точностью почти 85%.

Как пишут СМИ, такого раньше не удавалось «ни одним коммерческим умным часам». У Apple Watch есть функция обнаружения падения — но она срабатывает уже после того, как человек упал.

