Часы Google Pixel Watch 2 фиксируют касания, даже с «выключенным» дисплеем

Свайп-жесты, зарегистрированные на AOD, позволят пользователям получить доступ к «Быстрым настройкам», проведя пальцем вниз, просмотреть уведомления, проведя пальцем в противоположном направлении. Эти действия можно инициировать из любой точки AOD, что повышает удобство использования.

Недавняя разборка Pixel 8 Pro, кстати, раскрыла «внутренние секреты» смартфона. Процесс разборки Pixel 8 Pro не сильно отличается от предыдущей модели. Главной задачей является преодоление клея, который удерживает экран. После этого можно увидеть внутренности устройства, которые, к слову, выглядят практически так же, как и у Pixel 7 Pro.