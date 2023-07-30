Фитнес и здоровье
12:45, 30 июля 2023
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Часы Google Pixel Watch 2 не анонсированы, но хоть на циферблаты их взгляните

Для первой версии часов их не ждите

Появились интересные утечки, демонстрирующие новые циферблаты, которые появятся в новейших часах Google Pixel Watch 2. Android Authority предоставил эксклюзивный взгляд на четыре новых циферблата, которые будут их украшать.

Среди циферблатов - «Accessible» с легко читаемым шрифтом разных цветов и ограниченным количеством деталей.

© Android Authority

Другой циферблат - «Arc» - отличается изящным дизайном, напоминающим Apple Watch, отображает информацию вокруг кольца. В качестве опции можно установить секундную стрелку.

© Android Authority

Циферблаты «Bold Digital» и «Analog Bold» повторяют стиль экрана блокировки Android 14.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Android Authority

Важно отметить, что эти циферблаты будут доступны только для Pixel Watch 2 и не будут доступны для оригинальной модели, по крайней мере так сообщают СМИ.

Ожидается, что обновление Wear OS 4 также распространится на анимацию и дизайн включения устройства, что позволит приблизить дизайн Pixel Watch 2 к общему стилю смартфонов Pixel.

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