Часы Google Pixel Watch 2 не анонсированы, но хоть на циферблаты их взгляните

Часы Google Pixel Watch 2 не анонсированы, но хоть на циферблаты их взглянитеДля первой версии часов их не ждите
Появились интересные утечки, демонстрирующие новые циферблаты, которые появятся в новейших часах Google Pixel Watch 2. Android Authority предоставил эксклюзивный взгляд на четыре новых циферблата, которые будут их украшать.
Среди циферблатов - «Accessible» с легко читаемым шрифтом разных цветов и ограниченным количеством деталей.
Другой циферблат - «Arc» - отличается изящным дизайном, напоминающим Apple Watch, отображает информацию вокруг кольца. В качестве опции можно установить секундную стрелку.
Циферблаты «Bold Digital» и «Analog Bold» повторяют стиль экрана блокировки Android 14.
Важно отметить, что эти циферблаты будут доступны только для Pixel Watch 2 и не будут доступны для оригинальной модели, по крайней мере так сообщают СМИ.
Ожидается, что обновление Wear OS 4 также распространится на анимацию и дизайн включения устройства, что позволит приблизить дизайн Pixel Watch 2 к общему стилю смартфонов Pixel.