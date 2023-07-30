Часы Google Pixel Watch 2 не анонсированы, но хоть на циферблаты их взгляните

Важно отметить, что эти циферблаты будут доступны только для Pixel Watch 2 и не будут доступны для оригинальной модели, по крайней мере так сообщают СМИ.

Ожидается, что обновление Wear OS 4 также распространится на анимацию и дизайн включения устройства, что позволит приблизить дизайн Pixel Watch 2 к общему стилю смартфонов Pixel.