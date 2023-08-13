Часы Google Pixel Watch 2 получат LTE и «классический» металлический ремешок

Дебют этой осенью

Предстоящие Pixel Watch 2 проходят сертификацию в FCC, что указывает на потенциальный дебют осенью наряду с Pixel 8 и 8 Pro. В заявках FCC указаны три модели Pixel Watch 2. Один из них, G4TSL, оснащен Bluetooth и Wi-Fi и прошел тестирование с использованием четырех различных материалов ремешка.