Часы Realme Watch 5 получили дизайн, явно вдохновленный Apple Watch Ultra

Для здоровья и спорта Watch 5 предлагает 108 режимов тренировок, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, измерение SpO2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Есть встроенный GPS/GNSS, поддержка NFC-платежей и более 300 настраиваемых циферблатов.

По слухам, в Watch 5 добавят Bluetooth-звонки, режим для общения без телефона, компас и NFC.