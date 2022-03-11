Часы Samsung получат встроенный термометр

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Часы Samsung получат встроенный термометрСерия Galaxy Watch5
Стало известно, что Samsung намерена добавить термометр в смартфоны грядущей серии Galaxy Watch5. Это пригодится для выявления ранних признаков COVID-19 (и других заболеваний, вызывающих лихорадку), а также для отслеживания менструального цикла.
Это будут не первые часы с термометром, однако просто оснастить устройство датчиком недостаточно. На температуру кожи запястья сильно влияют внешние факторы, например нагрев от солнца, что затрудняет получение точных показаний. Поэтому настроить такой сенсор нелегко.
Источники сообщают, что Samsung решила эту проблему. Серия Samsung Galaxy Watch5 будет представлена в августе, по информации инсайдера. Это случится через год после запуска Watch4. Эта серия представила датчик электрокардиограммы в качестве крупного обновления.
Источник: GSMArena