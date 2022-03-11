Часы Samsung получат встроенный термометр

Это будут не первые часы с термометром, однако просто оснастить устройство датчиком недостаточно. На температуру кожи запястья сильно влияют внешние факторы, например нагрев от солнца, что затрудняет получение точных показаний. Поэтому настроить такой сенсор нелегко.

Источники сообщают, что Samsung решила эту проблему. Серия Samsung Galaxy Watch5 будет представлена в августе, по информации инсайдера. Это случится через год после запуска Watch4. Эта серия представила датчик электрокардиограммы в качестве крупного обновления.