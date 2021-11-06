Часы Samsung с NFC и измерением артериального давления продают по минимальной цене

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Часы Samsung с NFC и измерением артериального давления продают по минимальной ценеА ещё они могут измерять состав тела
Онлайн-магазин «Связной» на AliExpress предлагает со скидкой новейшие умные часы Samsung Galaxy Watch 4 в 44-мм исполнении.
На Яндекс.Маркете цены на часы стартуют примерно с 20 тысяч рублей. На AliExpress же их можно купить за 17 990 рублей. Для этого нужно забрать купоны на странице товара, а в корзине применить промокод «SUPERDEAL2500». Должно получиться так:
Напоминаем, что все скидки, описанные в новости, актуальны на момент её публикации. Проверяйте доступность товара самостоятельно.
Новые Galaxy Watch 4 могут анализировать состав тела, поддерживают функции измерения артериального давления и ЭКГ, модуль NFC для бесконтактной оплаты. Часы оснащены Super AMOLED-дисплеем диагональю 1,4 дюйма.
Источник: AliExpress