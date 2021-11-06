Часы Samsung с NFC и измерением артериального давления продают по минимальной цене

На Яндекс.Маркете цены на часы стартуют примерно с 20 тысяч рублей. На AliExpress же их можно купить за 17 990 рублей. Для этого нужно забрать купоны на странице товара, а в корзине применить промокод «SUPERDEAL2500». Должно получиться так: