Часы Samsung с улучшенной беспроводной зарядкой получили сертификацию

В листинге FCC указаны номера моделей SM-L300, SM-L305, SM-L310 и SM-L315 для Galaxy Watch 7, которые, вероятно, отличаются размерами и возможностями подключения. Примечательно, что модель SM-L305, как ожидается, будет оснащена 15-ваттной беспроводной зарядкой, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями и увеличивает скорость зарядки на 50%.

Компанию Galaxy Watch 7 составят Galaxy Watch FE, обозначенные номером модели SM-R861 и оснащенные 5 Вт беспроводной зарядкой. Часы Watch FE позиционируются как более доступный вариант со средними техническими характеристиками.

В то время как листинг FCC в основном фокусируется на возможностях зарядки и номерах моделей, он создает предпосылки для скорого представления новых носимых устройств Samsung. Слухи говорят о дополнительных вариантах смарт-часов и «инновационных» функциях, таких как монитор уровня глюкозы в крови.