Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 мая 2024, 11:05
1 мин.

Часы Samsung с улучшенной беспроводной зарядкой получили сертификацию

FCC дало добро
На предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung должна представить не только новые складные смартфоны, но и часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch FE, которые уже оказались сертифицированы Федеральной комиссией по связи США (FCC).
Часы Samsung с улучшенной беспроводной зарядкой получили сертификацию
© Ferra

В листинге FCC указаны номера моделей SM-L300, SM-L305, SM-L310 и SM-L315 для Galaxy Watch 7, которые, вероятно, отличаются размерами и возможностями подключения. Примечательно, что модель SM-L305, как ожидается, будет оснащена 15-ваттной беспроводной зарядкой, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями и увеличивает скорость зарядки на 50%.

Компанию Galaxy Watch 7 составят Galaxy Watch FE, обозначенные номером модели SM-R861 и оснащенные 5 Вт беспроводной зарядкой. Часы Watch FE позиционируются как более доступный вариант со средними техническими характеристиками.

В то время как листинг FCC в основном фокусируется на возможностях зарядки и номерах моделей, он создает предпосылки для скорого представления новых носимых устройств Samsung. Слухи говорят о дополнительных вариантах смарт-часов и «инновационных» функциях, таких как монитор уровня глюкозы в крови.

Источник:Gizchina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#часы
,
#SAMSUNG GALAXY
,
#Samsung Galaxy Watch