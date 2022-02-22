Чечевица помогла снизить давление, холестерин и сахар в крови

Однако противопоказана чечевица людям с подагрой. Всё дело в том, что она содержит вещество пурин, который обостряет симптомы этого заболевания.

Относится чечевица к зернобобовым продуктам. Также в этот список входят фасоль, горох и другие культуры.

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