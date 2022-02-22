Чечевица помогла снизить давление, холестерин и сахар в крови

Фитнес и здоровье
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Чечевица помогла снизить давление, холестерин и сахар в кровиОб этом пишет издание Al Jazeera
Некоторым людям есть чечевицу просто необходимо. Например, гипертоникам или диабетикам. Подробнее о пользе этого продукта - в материале.
Чечевица считается крайне полезным для здоровья продуктом. Так, по словам эксперта в области питания Ани Швингель Экснер, она положительно влияет на состояние людей, страдающих сахарным диабетом, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина. Объясняется это тем, что чечевица содержит множество пищевых волокон, которые позволяют нормализовать сахар в крови.
Однако противопоказана чечевица людям с подагрой. Всё дело в том, что она содержит вещество пурин, который обостряет симптомы этого заболевания.
Относится чечевица к зернобобовым продуктам. Также в этот список входят фасоль, горох и другие культуры.
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Источник: ИноСМИ