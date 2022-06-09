Чего не стоит делать при ожогах в первую очередь

Как объясняет специалист, все дело в том, что при первой фазе ожога необходимо отвести тепло от места повреждения, а лед “вызывает сужение кровеносных сосудов и тепло не отводится”.

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