Чего не стоит делать при ожогах в первую очередь

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Чего не стоит делать при ожогах в первую очередьХотя многие так и делают
Начинается дачный сезон, который принесет с собой обязательный “шашлычный” сезон. Однако во время его приготовления можно и обжечься. Так, врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» развеял популярный миф о пользе льда при ожогах.
Многие люди после ожога сразу же начинают охлаждать раненное место. По словам доктора, обожженный участок тела ни в коем случае нельзя охлаждать.
Лед при ожоге не помогает — это частая ошибка, что люди, когда обожглись, суют руку в ледяную воду или прикладывают лед
Сергей Агапкин
Врач и телеведущий
Как объясняет специалист, все дело в том, что при первой фазе ожога необходимо отвести тепло от места повреждения, а лед “вызывает сужение кровеносных сосудов и тепло не отводится”.
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