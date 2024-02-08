Человеческий мозг не такой «консервированный», как считали ученые раньше

Исследователи обнаружили сеть «каналов» вокруг кровеносных сосудов, где они пронизывают арахноидальный барьер — защитную мембрану, окружающую мозг. Эти «точки выхода из арахноидальной манжеты» (ACE) позволяют отработанной жидкости покидать мозг, потенциально подвергая ее воздействию иммунных клеток и сигналов от твердой мозговой оболочки, что противоречит общепринятому представлению о мозге как о герметичной системе, защищенной от внешних токсинов и иммунных реакций.

Последствия? Закупоренные точки ACE могут препятствовать удалению отходов, способствуя накоплению белка и прогрессированию болезни Альцгеймера. Борьба с этими закупорками может открыть новые терапевтические возможности. При этом нерегулируемый доступ иммунной системы через точки ACE может объяснить повреждение мозга, наблюдаемое при таких заболеваниях, как рассеянный склероз. Понимание этого взаимодействия может привести к улучшению лечения.

Для полного понимания функций и роли точек ACE в здоровье и болезни необходимы дополнительные исследования.

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