Чем безалкогольное пиво лучше обычного

Чем безалкогольное пиво лучше обычногоУ этого напитка есть несколько преимуществ
Если вы любите пиво, но беспокоитесь о своём здоровье, то всегда можно сделать выбор в пользу безалкогольного. И вот чем оно лучше.
Фото: Everyday Health
Исследования показывают, что минимальный риск для здоровья наблюдается, когда человек употребляет алкоголя чуть больше минимального количества. Так, в прошлом году в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты научной работы, проведённой в 204 странах. Выяснилось, что оптимальный уровень потребления алкоголя - это примерно 4 г в день.
Сейчас существуют безалкогольные варианты пива. Причём у некоторых фирм они даже почти не отличаются от обычных. Естественно, по вкусу.
Кроме того, безалкогольное пиво менее калорийно, чем обычное. В традиционном пиве как раз большая часть калорий приходится на этанол: 7 ккал на 1 г. В 14 г алкогольного пива - 98 ккал, и столько - в большей части сортов. А вот в безалкогольных вариантах - от 10 до 100 ккал.
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