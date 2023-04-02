Чем безалкогольное пиво лучше обычного

Исследования показывают, что минимальный риск для здоровья наблюдается, когда человек употребляет алкоголя чуть больше минимального количества. Так, в прошлом году в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты научной работы, проведённой в 204 странах. Выяснилось, что оптимальный уровень потребления алкоголя - это примерно 4 г в день.

Сейчас существуют безалкогольные варианты пива. Причём у некоторых фирм они даже почти не отличаются от обычных. Естественно, по вкусу.