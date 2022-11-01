Чем дышат жители российских городов? Рассказал промэколог

«По данным Минприроды, в России много городов с постоянным превышением ряда загрязняющих веществ — Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Барнаул, Новокузнецк, Ангарск, некоторые города Красноярского края, Иркутской области, Бурятии. Чаще всего превышаются показатели по уровню бензо(а)пирена, взвешенных частиц, углерода, диоксида азота, формальдегида, хлорида водорода, аммиака, диоксида серы. Что именно превышено, а что нет — зависит от конкретного города. Страдает там не только воздух, но зачастую и вода», — пояснил специалист.

В основном эта проблема касается городов, в которых есть крупные промышленные предприятия — металлургические и химические.