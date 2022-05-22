Чем именно опасен алкоголь для пожилых людей

Спиртное помогает набрать вес.

Как пояснил специалист, с возрастом наш метаболизм замедляется. Это означает, что нам не нужно столько калорий, чтобы поддерживать свой вес. Поскольку алкоголь содержит много калорий, его употребление может привести к увеличению веса.

Алкоголь может поднять уровень триглицеридов.

А это может повлиять на здоровье сердца.

Спиртное может замедлить восстановление мышц после тренировки.

Алкоголь может замедлить процесс восстановления повреждённых мышц, подавляя функции гормонов, которые обычно помогают этому процессу, таких как тестостерон.

Вы можете оказаться обезвоженнным.

И снова: мочегонные напитки, к которым относится алкоголь, могут способствовать увеличению потери воды, а обезвоживание препятствует восстановлению мышц у взрослых.

Алкоголь может повлиять на здоровье вашего кишечника.

Спиртное способствует воспалительным процессам в кишечнике, что приводит к чрезмерному росту патогенных бактерий и увеличению проницаемости кишечника.

Алкоголь может ухудшить пищеварение и усвоение питательных веществ. Спиртное может нарушить обмен энергии и веществ в организме.

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