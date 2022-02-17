Чем ковид может быть полезен человечеству: объясняет врач

Чем ковид может быть полезен человечеству: объясняет врачНа самом деле благодаря COVID-19 люди могут больше узнать о других заболеваниях
Сегодня появляется всё больше доказательств того, что аутоиммунные заболевания и вирус, вызывающий COVID-19, неким образом связаны. У них и правда есть общее: например, в обоих случаях важную роль играет иммунитет человека.
При аутоиммунных расстройствах вроде ревматоидного артрита, рассеянного склероза и волчанки иммунная система начинает атаковать саму себя. Благодаря изучению ковида, отмечает врач и исследователь в области биоинформатики Дарио Герси, учёные смогут лучше понять причины аутоиммунных заболеваний и создать эффективное лечение.
В норме иммунные клетки должны вырабатывать особые молекулы - интерфероны. Эти молекулы защищают организм от вирусов, причём наиболее важную роль они играют на ранних стадиях проявления инфекции. В то же время, согласно некоторым отчётам, у части пациентов с тяжёлой формой ковида один из интерферонов - интерферон I типа - продемонстрировал слабую реакцию на вирус. Более того, у некоторых людей даже вырабатывались антитела, направленные против интерферона I типа.
Также на протяжении всей медики подчёркивают, что у пациентов, которые болеют коронавирусом в тяжёлой форме, встречаются симптомы, похожие на признаки аутоиммунного заболевания: воспаление кровеносных сосудов, сыпь, поражение органов. У некоторых больных при этом даже возникли после заражения ковидом аутоиммунные расстройства: диабет 1 типа, волчанка, псориатический артрит.
Некоторые иммунологи полагают, что вирус SARS-CoV-2 способен воздействовать на организм особым образом. Он побуждает его атаковать самого себя собственными антителами - аутоантителами.
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