Чем ковид может быть полезен человечеству: объясняет врач

В норме иммунные клетки должны вырабатывать особые молекулы - интерфероны. Эти молекулы защищают организм от вирусов, причём наиболее важную роль они играют на ранних стадиях проявления инфекции. В то же время, согласно некоторым отчётам, у части пациентов с тяжёлой формой ковида один из интерферонов - интерферон I типа - продемонстрировал слабую реакцию на вирус. Более того, у некоторых людей даже вырабатывались антитела, направленные против интерферона I типа.

Также на протяжении всей медики подчёркивают, что у пациентов, которые болеют коронавирусом в тяжёлой форме, встречаются симптомы, похожие на признаки аутоиммунного заболевания: воспаление кровеносных сосудов, сыпь, поражение органов. У некоторых больных при этом даже возникли после заражения ковидом аутоиммунные расстройства: диабет 1 типа, волчанка, псориатический артрит.

Некоторые иммунологи полагают, что вирус SARS-CoV-2 способен воздействовать на организм особым образом. Он побуждает его атаковать самого себя собственными антителами - аутоантителами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.