Чем лимон может быть опасен для здоровья: 10 последствий

Чем лимон может быть опасен для здоровья: 10 последствийОбратите внимание на эти побочные эффекты
Лимон богат витамином С и другими полезными веществами. Однако в некоторых случаях он может нанести вред организму.
Лимон среднего размера в среднем позволяет взрослому человеку получить 40 % от суточной нормы витамина С. При этом в составе этого фрукта - мало углеводов и килокалорий. Но в определённых случаях этот полезный продукт может оказаться для человека токсичным. Вот какие побочные эффекты вас могут ждать.
Недостаточное опорожнение кишечника. Если ежедневно вы станете употреблять слишком много лимонного сока, то у вас может заболеть желудок. Связано это с тем, что пищеварительная система не способна переварить такое большое количество лимонной кислоты. Из-за этого, помимо болей в желудке, вы столкнётесь и с недостаточным опорожнением кишечника.
Рефлюкс. Лимон считается одним из самых популярных возбудителей рефлюкса. Всё дело в том, что лимонная кислота способна ослабить особую мышцу, которая разделяет пищевод и желудок, а это приведёт к раздражению пищевода и выработке желудочного сока.
Язва. Если есть много лимонов, то они будут стимулировать выработку кислоты, разрушающей внутреннюю стенку пищеварительного тракта. Из-за этого возникают язвы.
Камни в почках. Они могут появиться из-за лимонной кожуры. В состав такой кожуры входит множество оксалатов, которые не всасываются, а остаются в почках и способствуют образованию камней.
Повышенное усвоение организмом железа. Если в организме накопится слишком много железа, то это может привести к гемохроматозу.
Частые позывы к мочеиспусканию. Лимоны такие кислые отчасти из-за того, что в них много витамина С. А этот витамин обладает мочегонным эффектом.
Головная боль и мигрень. Это подтверждают научные исследования. В состав лимона входит большое количество тирамина. Эта аминокислота отличается тем, что резко стимулирует кровообращение в мозге, что может привести к хроническим головным болям из-за давления и к острой мигрени.
Проблемы в полости рта. Если вы будете употреблять лимонный сок или лимон в сыром виде, то можете повредить зубы. Также у вас может возникнуть кариес, воспаление полости рта и др.
Солнечный ожог. При использовании лимонного сока в качестве средства для ухода за кожей нужно избегать солнечных лучей. Иначе вы рискуете получить солнечный ожог.
Ломкие и жёсткие волосы. Если слишком часто использовать лимон для ухода за волосами, то это плохо скажется на их состоянии.
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