Чем лимон может быть опасен для здоровья: 10 последствий

Лимон среднего размера в среднем позволяет взрослому человеку получить 40 % от суточной нормы витамина С. При этом в составе этого фрукта - мало углеводов и килокалорий. Но в определённых случаях этот полезный продукт может оказаться для человека токсичным. Вот какие побочные эффекты вас могут ждать.

Недостаточное опорожнение кишечника. Если ежедневно вы станете употреблять слишком много лимонного сока, то у вас может заболеть желудок. Связано это с тем, что пищеварительная система не способна переварить такое большое количество лимонной кислоты. Из-за этого, помимо болей в желудке, вы столкнётесь и с недостаточным опорожнением кишечника.

Рефлюкс. Лимон считается одним из самых популярных возбудителей рефлюкса. Всё дело в том, что лимонная кислота способна ослабить особую мышцу, которая разделяет пищевод и желудок, а это приведёт к раздражению пищевода и выработке желудочного сока.

Язва. Если есть много лимонов, то они будут стимулировать выработку кислоты, разрушающей внутреннюю стенку пищеварительного тракта. Из-за этого возникают язвы.

Камни в почках. Они могут появиться из-за лимонной кожуры. В состав такой кожуры входит множество оксалатов, которые не всасываются, а остаются в почках и способствуют образованию камней.