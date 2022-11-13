Фитнес и здоровье
18:49, 13 ноября 2022
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Чем лимон может быть опасен для здоровья: 10 последствий

Обратите внимание на эти побочные эффекты

Лимон богат витамином С и другими полезными веществами. Однако в некоторых случаях он может нанести вред организму.

Чем лимон может быть опасен для здоровья: 10 последствий

Лимон среднего размера в среднем позволяет взрослому человеку получить 40 % от суточной нормы витамина С. При этом в составе этого фрукта - мало углеводов и килокалорий. Но в определённых случаях этот полезный продукт может оказаться для человека токсичным. Вот какие побочные эффекты вас могут ждать.

  1. Недостаточное опорожнение кишечника. Если ежедневно вы станете употреблять слишком много лимонного сока, то у вас может заболеть желудок. Связано это с тем, что пищеварительная система не способна переварить такое большое количество лимонной кислоты. Из-за этого, помимо болей в желудке, вы столкнётесь и с недостаточным опорожнением кишечника.

  2. Рефлюкс. Лимон считается одним из самых популярных возбудителей рефлюкса. Всё дело в том, что лимонная кислота способна ослабить особую мышцу, которая разделяет пищевод и желудок, а это приведёт к раздражению пищевода и выработке желудочного сока.

  3. Язва. Если есть много лимонов, то они будут стимулировать выработку кислоты, разрушающей внутреннюю стенку пищеварительного тракта. Из-за этого возникают язвы.

  4. Камни в почках. Они могут появиться из-за лимонной кожуры. В состав такой кожуры входит множество оксалатов, которые не всасываются, а остаются в почках и способствуют образованию камней.

  5. Повышенное усвоение организмом железа. Если в организме накопится слишком много железа, то это может привести к гемохроматозу.

Чем лимон может быть опасен для здоровья: 10 последствий

  1. Частые позывы к мочеиспусканию. Лимоны такие кислые отчасти из-за того, что в них много витамина С. А этот витамин обладает мочегонным эффектом.

  2. Головная боль и мигрень. Это подтверждают научные исследования. В состав лимона входит большое количество тирамина. Эта аминокислота отличается тем, что резко стимулирует кровообращение в мозге, что может привести к хроническим головным болям из-за давления и к острой мигрени.

  3. Проблемы в полости рта. Если вы будете употреблять лимонный сок или лимон в сыром виде, то можете повредить зубы. Также у вас может возникнуть кариес, воспаление полости рта и др.

  4. Солнечный ожог. При использовании лимонного сока в качестве средства для ухода за кожей нужно избегать солнечных лучей. Иначе вы рискуете получить солнечный ожог.

  5. Ломкие и жёсткие волосы. Если слишком часто использовать лимон для ухода за волосами, то это плохо скажется на их состоянии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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