Фитнес и здоровье
23:06, 18 апреля 2023
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Чем маникюр с гель-лаком опасен для людей с диабетом и астмой

Объяснила врач

В Великобритании всё чаще встречаются случаи тяжёлых реакций на химикаты метакрилата. Дело в том, что это вещество может попасть во время маникюра в кожу.

Каждая марка гель-лака имеет время, которого нужно придерживаться при маникюре с гель-лаком. Зачастую это 30, 60, 90 секунд. В противном случае может возникнуть аллергия.

По словам доктора Бакли, аллергия на метакрилат может вызвать у людей затруднённое дыхание. Также может ухудшиться ситуация с астмой.

Чем маникюр с гель-лаком опасен для людей с диабетом и астмой
Greatist

Кроме того, человек может стать чувствительными к акрилатам в других вещах. Это может иметь негативные последствия с точки зрения здоровья полости рта. Опасно это и для диабетиков.

В диабетических датчиках глюкозы и инсулиновых помпах может содержаться акрилат.

Наконец, согласно различным сообщениям, аллергия на метакрилат способствует расшатыванию эндопротезов тазобедренного сустава.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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