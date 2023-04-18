Чем маникюр с гель-лаком опасен для людей с диабетом и астмой

Чем маникюр с гель-лаком опасен для людей с диабетом и астмойОбъяснила врач
В Великобритании всё чаще встречаются случаи тяжёлых реакций на химикаты метакрилата. Дело в том, что это вещество может попасть во время маникюра в кожу.
Каждая марка гель-лака имеет время, которого нужно придерживаться при маникюре с гель-лаком. Зачастую это 30, 60, 90 секунд. В противном случае может возникнуть аллергия.
По словам доктора Бакли, аллергия на метакрилат может вызвать у людей затруднённое дыхание. Также может ухудшиться ситуация с астмой.
Кроме того, человек может стать чувствительными к акрилатам в других вещах. Это может иметь негативные последствия с точки зрения здоровья полости рта. Опасно это и для диабетиков.
В диабетических датчиках глюкозы и инсулиновых помпах может содержаться акрилат.
Наконец, согласно различным сообщениям, аллергия на метакрилат способствует расшатыванию эндопротезов тазобедренного сустава.
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