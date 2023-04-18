Чем маникюр с гель-лаком опасен для людей с диабетом и астмой

Каждая марка гель-лака имеет время, которого нужно придерживаться при маникюре с гель-лаком. Зачастую это 30, 60, 90 секунд. В противном случае может возникнуть аллергия.

По словам доктора Бакли, аллергия на метакрилат может вызвать у людей затруднённое дыхание. Также может ухудшиться ситуация с астмой.